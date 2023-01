El pasado 28 de diciembre, pocos días después de que Marisa Jara anunciara ilusionada su segundo embarazo , su pareja, Miguel Almansa , informaba a la revista Diez Minutos que la modelo había perdido el bebé que estaban esperando. La pareja se encontraba celebrando las navidades junto a su hijo Tomás , el niño al que dio a luz hace menos de un año tras una intensa lucha por convertirse en madre, cuando les tocó gestionar un duelo sobre el que ella aún no se había pronunciado.

Marisa no quiere enturbiar la ilusionante llegada de su primer hijo con esta pérdida. "En realidad ya tengo a Tomás, a mi bebé, y no puedo pedir más. Hay tantísimas mujeres que ni si quiera tienen un bebé y que lo desean, que yo no puedo ser tan egoísta", reflexionaba Marisa, que está, "dentro de lo que cabe, "contenta porque encima tengo que estar agradecida".