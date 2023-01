"Cuando mi primo Eloy me veía sin camisa me preguntaba si es que estaba haciendo la digestión de un montón de piedras, tenía una hernia o varias que le daban a mi tripa un aspecto montañoso y cambembo", explicaba el actor, que fue "retrasando" la intervención al no querer "estar de baja una semana". Sin embargo, lo que le "dolía aquello" le hizo pasar por el quirófano el pasado 24 de enero en una clínica privada de la capital.