Las famosas, destrozadas por la muerte de su amigo Cristo Báñez: "Hace unos días hablamos y estabas bien"

Cristo Báñez ha fallecido a los 41 años . Su cuerpo sin vida habría sido encontrado en su vivienda de Sevilla esta madrugada, según la información que El Diario de Huelva, que ha publicado la trágica noticia en la mañana de este miércoles. El modisto, que era íntimo amigo de celebrities como Eva González , se hizo popular a raíz de su papel de jurado en 'Quiero ser', programa emitido por Divinity, y alcanzó un importante papel en la industria de la moda flamenca con sus diseños. Muchos rostros conocidos no han tardado en reaccionar a la triste noticia de su fallecimiento.

Una de las primeras ha sido Ana Moya, la influencer que alcanza más de trescientos mil seguidores. Coincidió con él en muchos eventos, tuvo la suerte de conocerle de cerca y vestirse con algunos de sus diseños. Hoy asegura tener el corazón roto por su pérdida. "Me he despertado con la peor de las noticias. Hoy el cielo tiene la suerte de tener un ángel más allí arriba. La vida se ha llevado a una persona buena, graciosa como nadie, trabajadora, amiga de sus amigos... Te vamos a echar de menos", ha escrito la andaluza.

Ana considera que Cristo ha sido "un prodigio" en el mundo de la moda flamenca y que su arte "ha marcado y marcará historia". "Tus ganas, tu generosidad... Eres y serás imborrable en lo tuyo", escribía, rota, la influencer. También ha reaccionado Rocío Osorno, diseñadora de moda de Sevilla , que aseguraba en sus redes sociales que no podía creerse su repentina muerte.

Elisabeth Rodríguez, amiga del diseñador y escritora de novelas, ha dicho que tiene el corazón "roto". "Se ha ido una persona muy buena, cariñosa, súper amigable, gracioso, humano... No dudó cuando le pedí ayuda con mi libro en echarme una mano. Hoy el cielo está de fiesta con tu llegada pero a nosotros nos dejas desolados, un abrazo muy fuerte a Cristobalina su mamá, no quiero imaginar el dolor que tiene que estar sintiendo", escribía. Ella misma contaba que hablaron "hace unos días" y que Báñez "estaba bien". "No sé lo que te ha pasado para irte de este mundo", escribe la escritora.