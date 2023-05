María Escoté, sobre la polémica del vestido de novia de Tamara Falcó: "No es lo adecuado"

Desde que saltara a los medios que Tamara Falcó rompía su contrato con la firma que, hasta el momento, le iba a diseñar su vestido de novia , la noticia ha acaparado el foco mediático. Tras múltiples versiones tanto por parte de las diseñadoras de Sophie et Voilà , la marca en cuestión, y la marquesa de Griñón, la realidad es que la hija de Isabel Preysler ha de empezar de nuevo en lo que a su vestido se refiere a tan solo dos meses de su gran día .

La marquesa de Griñón zanjó la polémica asegurando que no se iba a casar con un vestido que no le gustaba y tanto ella como su equipo ya han dado con la nueva firma que asumirá la tarea de vestirla en su boda: Carolina Herrera. Una polémica que no ha pasado desapercibida para el ojo público y menos para grandes diseñadoras del país como María Escoté o Vicky Martín Berrocal.