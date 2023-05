Muere la cantante Tina Turner a los 83 años de edad en su casa de Suiza

Con el paso de los años comenzaría su carrera en solitario: su primer disco llegó en 1984 y su discografía produciría himnos de la talla de 'The Best', 'Let's Stay Together' o 'What's Love Got to Do With It'. Turner vendió más de doscientos millones de álbumes en todo el mundo en su medio siglo de trayectoria. Su inconfundible estilo al cantar, sus revolucionarios looks o su intachable dominio del escenario hicieron de Tina uno de los grandes iconos de la música de las últimas décadas, dándole un lugar imprescindible en el imaginario colectivo como 'reina del rock', título con el que se le ha conocido siempre.