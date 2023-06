"¿ Estás segura de que tu hijo estaría contento y se sentiría orgulloso de este libro sabiendo que, como has dicho, no le gustaba nada exponerse ?", le ha planteado. El otro melón que le ha abierto ante los cien periodistas allí presentes es "si ha pensado en el dolor de Alessandro Lequio como padre". Por último, Ortiz también ha querido saber cuál es el nombre real de Ana Sandra , uno de los temas que más debate generó en su día.

El de Saúl Ortiz no ha sido el único momento cargado de tensión en esta esperada convocatoria. Ana Obregón aprovechaba la presencia de la reportera de ‘El Programa de Ana Rosa’ para dirigirse a uno de los colaboradores del espacio, Alessandro Lequio , que minutos antes hacía saber a la audiencia que el libro que estaba presentando la actriz "no tiene nada que ver con las pocas páginas" que su hijo Aless dejó escritas en vida.

"Es la historia de Ana, cuenta su historia", defendía Lequio, que escuchaba en directo como su ex le lanzaba un reproche y le hacía una petición en público. "No me escribes, no sé lo que te pasa. Decirte que tu nieta te está esperando en casa, porque es tu familia y porque está deseando conocer a su abuelo", ponía en un aprieto al italiano, que desmentía de inmediato a su ex. "Eso no es cierto", aseguraba haber hablado recientemente con la actriz, a quien prometía escribir tras esta llamada de atención.