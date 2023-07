Fabiola Martínez: "Mi objetivo es que mis hijos tengan un vínculo con esa criatura que viene"

Martínez ha participado esta tarde en el programa 'Y ahora Sonsoles' para abordar su versión y opinión del bombazo informativo. La venezolana ha empezado por revelar cómo se ha enterado de la noticia : no fue mediante la portada de la revista, sino porque se lo dijo él directamente antes, algo que ella considera un buen gesto (y que él le hizo prometer que no contaría). "Al final somos equipo, somos amigos, lo que tiene un hijo es que te une para toda la vida", se ha sincerado.

Ella se echó a reír al saberlo. "Es que es de primero de EGB", pensó entonces. Fabiola no le echó ninguna bronca a su exmarido, ni quiere juzgar nada al respecto: "Es una vida que traen, y yo como madre no me atrevo a cuestionar absolutamente nada. Hoy está dentro de su madre pero el día de mañana verá todo lo que se ha dicho de él o de ella, ha opinado.

Pese a no regañarle, sí cree que su exmarido ha "pecado de confiar". "Seguramente hasta ahora le había funcionado su manera de hacer las cosas, y hay un momento en el que...", ha opinado la presidenta de la Fundación Bertín Osborne. "Lo de buscado o no buscado... Si no buscas, no encuentras, ahí ha pasado algo", ha bromeado con cariño la modelo.