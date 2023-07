Bertín Osborne narra la conversación que tuvo con Gabriela Guillén cuando se enteró de que estaba embarazada

La portada de la revista Lecturas ha generado un auténtico terremoto en la crónica social española al revelar que Bertín Osborne será padre de nuevo a sus 69 años . El cantante tendrá a su sexto hijo , del que todavía no se conoce el sexo, junto a Gabriela Guillén , de quien ha hablado durante todos estos meses, desde que se les empezó a vincular, como una amiga especial. Las declaraciones de los protagonistas de esta inesperada trama se han cruzado a lo largo de la jornada, especialmente desde que el cantante afirmase que el embarazo no fue buscado . Ahora, Osborne ha hablado, detallando en profundidad la intrahistoria de su futura paternidad .

El cantante ha querido explicar sus palabras de esta mañana, concedidas a la periodista Beatriz Cortázar. "Cuando digo que no es deseado quiero decir que no estaba previsto, eso no quiere decir que yo vaya a odiar a este bebé, simplemente es una cosa que no habíamos previsto, pero no hay que buscar tres pies al gato", ha detallado.