Muchos consideran que el artista no se moja a la hora de hablar de sus relaciones pasadas en este documental, pero lo cierto es que se pueden ver imágenes de lo que vivió y de cómo reaccionó en aquellos momentos de ruptura ante la prensa. Una de esas etapas fue su separación con Elena Tablada , que se produjo tan solo unos meses después del nacimiento de Ella, la hija que tienen en común que actualmente tiene 13 años .

En aquel momento la pareja hizo público un comunicado en el que quisieron comunicar "el fin" de su relación de pareja. "Para ambos, tomar esta decisión ha sido muy difícil, ya que han sido varios años de amor y convivencia de los cuales el fruto maravilloso es nuestra hija Ella. Queremos dejar patente que seguimos conservando un profundo respeto el uno por el otro; guardaremos en nuestros corazones los mejores y más bellos momentos vividos", aseguraron en aquel momento. Sin embargo, la relación entre ellos no fue tan idílica como prometían y se han visto las caras en más de una ocasión en los juzgados .

En su documental, David Bisbal trata la etapa de padre soltero tras su relación con Tablada. El artista recalca lo mal que lo pasó tras separarse de la que era su pareja y ejercer de padre soltero con Ella, que en aquel momento fue su única compañía. A raíz de esta versión que se ha hecho pública, Elena Tablada ha lanzado un comunicado a través de sus redes sociales para dar su opinión sobre el documental de su ex .

La diseñadora ha comenzado diciendo que lo vio "una noche en casa" junto a su hija Ella . "Fue emocionante ver la trayectoria y los logros tan merecidos y el orgullo de su hija al ver la grandiosidad de su padre a base de un gran esfuerzo", dice la ex de Bisbal tras el recorrido del artista por sus veinte años en la música.

A pesar de que "la vida da muchas vueltas", la diseñadora ha querido recalcar que es "indiscutible" que, a pesar de que la relación no funcionara, "Ella nació del amor que se tuvieron sus padres". Tablada cree que es algo que hay que transmitirle a Ella "para que no tenga ninguna duda de que ella también viene del amor, igual que sus hermanos". "La vida de cada uno constitirá en cómo cada uno quiera recordarla. Dicho esto, algo indiscutible es que a trabajador no le gana nadie y todos los éxitos que tiene son bien merecidos. Con que mi hija sea la mitad, ya está asegurada", ha terminado diciendo.