La gran preocupación de Marta Robles en su año más duro: "He tenido un hijo enfermo y otro accidentado"

El último año no ha sido nada fácil para la presentadora. Como muchos rostros conocidos, Robles reaparecía en sus redes sociales tras un tiempo ausente para contar que había pasado por quirófano. "Me da un poco igual todo porque estoy muy contenta", comenzaba diciendo. Sin embargo, para sorpresa de todos, desvelaba el bache de salud que marcaría su 2023: "Después de hacerme dos operaciones, he tenido la buena noticia de que no tengo nada malo. Me han quitado dos tumores, pero ambos eran benignos y no era precisamente lo que se esperaba".