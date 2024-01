Hasta siempre, Arévalo: la vida del icónico humorista y gran amigo de Bertín Osborne

View this post on Instagram

View this post on Instagram

La muerte de Arévalo ha conmocionado a muchos humoristas de nuestro país que ya han manifestado su pesar a través de las redes sociales. Uno de los primeros en hacerlo ha sido Santiago Segura, que ha rendido un sentido homenaje al cómico, con el que había coincidido en 'Isi Disi' y al que tenía un enorme cariño. "Era cercano, simpático y amable. Afable y de risa y sonrisa fácil y contagiosa. Siempre que íbamos a actuar Flo, Mota y yo, a Valencia venía a vernos. Siempre me regañaba - nunca me has sacado en Torrente! - yo le decía, - para la próxima, Paco - (y se lo decía en serio). Ahora ya no será posible. Se ha ido Arévalo. Y a mí me ha dado una pena enorme", ha escrito el director.