Gabriela Guillén relata los angustiosos momentos que vivió durante el parto de su hijo: "Casi morimos"

Gabriela Guillén ha hablado por primera vez desde el nacimiento de su primer hijo. Lo ha hecho tras las durísimas declaraciones de Bertín Osborne, con quien la relación sigue siendo muy complicada. La llegada de su primer hijo el pasado 31 de diciembre no ha traído toda la tranquilidad que cabría esperar sino que ha reavivado su conflicto con el padre del pequeño. Apenas tres días después del nacimiento, el cantante y presentador ha roto su silencio en la revista 'Hola' y ha dejado claro que no tiene intención alguna de ejercer de padre. "A mí no me toca ser padre otra vez. Yo he decidido que no quiero serlo y no voy a serlo. Ella dijo que le daba igual, que lo iba a tener igualmente (...). No quiero ser padre", ha aseverado.