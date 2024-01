La polémica está servida en las redes sociales de Laura Matamoros . La influencer, que se encuentra de vacaciones en Marbella junto a sus hijos (en donde ha despedido el año), ha intentado desconectar de las críticas y de los haters, pero no ha sido posible. Habitualmente la joven comparte su rutina de deporte y alimentación , algo que ha seguido a rajatabla incluso durante estos días. Por esto mismo, la hija de Kiko Matamoros ha recibido un aluvión de críticas, de las que no ha dudado en defenderse .

Durante sus vacaciones en la Costa del Sol , la amiga de María Pombo ha aprovechado para hacer deporte. No hay excusa para la joven, que no ha dudado en compartir, una vez más, su rutina de ejercicios. " Se llama constancia y dedicación. Gracias. Pero, sobre todo, es la actitud", ha escrito en la publicación.

Tras este aluvión de críticas por su estilo de vida, Matamoros no ha tardado en reaccionar a través de un vídeo que ha publicado en sus stories: "Yo os juro que estoy flipando con los comentarios del post y de la gente... En fin. Voy a dejar el móvil y me voy a poner a leer, porque de verdad es que no se. Como me ponga a responder a todo, no acabo. Encima ya sabéis que soy de mecha corta".