Vicky Martín Berrocal, rota por la muerte de su íntima amiga: "No llegué a tiempo"

Una dramática noticia de la que se enteraba justo al regreso de su estancia en Huelva y así lo hacía saber en su perfil de Instagram. "Cuando llegué del camino, tarde y sin móvil porque lo había perdido, me dieron una de las noticias más tristes de mi vida . Mi amiga, mi confidente durante tantos y tantos años, la mujer más especial que he conocido nunca, se había ido para siempre ", detallaba la modista con una imagen capturada ese fin de semana con la que daba además finalizada ese fin de semana.

"Ricarda mía... Me volví pero no llegué a tiempo. Pero como tú y yo sabemos algún día volveremos a vernos las caras. Te voy a echar mucho de menos", escribía desconsolada la diseñadora por no haber podido llegar a tiempo para despedirse. "Te voy a querer mientras viva. Vuela alto, Ricarda", eran las palabras con las que finalizaba la emotiva carta dedicada a su íntima amiga, a lo que añadía un vídeo alto junto a ella como recuerdo.