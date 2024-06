La vida personal de Yolanda Díaz más allá de la política: de su hija Carmeliña a su gusto por planchar

Yolanda Díaz ha renunciado este lunes a su cargo como líder de Sumar

La que si continuará con la vicepresidencia del Gobierno es madre de Carmela y una gran aficionada a la plancha, la lectura y la música

Yolanda Díaz se separaba de su marido tras 20 años de matrimonio el pasado mes de febrero

Yolanda Díaz ha anunciado este lunes que renuncia a su liderazgo en Sumar aunque sí continuará como vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social. Su drástica decisión llega en una comparecencia convocada después de los resultados obtenidos en las elecciones europeas que tuvieron lugar hace escasas horas, donde su partido no ha cumplido con las expectativas marcadas tras retroceder de un 12,3% de las elecciones generales hasta el 4,6%.

En su faceta pública, los datos y respuestas de la política son más que conocidos por la sociedad. No ocurre lo mismo con su vida privada en la que, sin embargo, saltaban las alarmas a principios de este mismo año.

Yolanda Díaz tiene una hija en común con su expareja

En febrero de 2024, Yolanda acaparó las portadas nacionales tras conocerse su separación de su marido, Juan Andrés Meizoso. El ya exmatrimonio, que había pasado por el altar el 15 de noviembre de 2004 en una atípica boda en la que ambos lucieron trajes rojos y beige respectivamente, dio la bienvenida al mundo a su única hija, Carmela, que llegó al mundo un 8 de marzo coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer y adoptó su nombre como homenaje al de su abuela, fallecida de forma repentina en el año 2013.

La niña, que a día de hoy tiene 11 años, es sin duda uno de los grandes apoyos para su madre, con quien reside en el ministerio de Trabajo en una vivienda oficial de 443 metros cuadrados: "Vivo con mi hija, soy súper monomarental", afirmó Díaz en el programa Late Xou.

Ambas comparten, además, su amor por los animales y es que Yolanda creció en Galicia cerca de la granja de sus abuelos, razón por la que en el mismo formato confesó que comen “huevos de casa” y ‘Carmeliña’, como le apoda cariñosamente la de Ferrol, “adora las gallinas y le pidió si podía llevar a Madrid una”.

En el ámbito profesional, la pequeña, a pesar de su corta edad, es una gran “crítica” de su progenitora: “En uno de los mítines yo me pegué una chapa de estas buenas y ella cuando acabó me dice todo enfadada ‘jo, mamá, te enrollaste, no sabías cómo terminar’. Y era verdad. Me pega unas críticas que no veas”, se sinceró con Marc Giró.

Las grandes aficiones de la vicepresidenta

Con el título ‘Un día con Yolanda’, la vicepresidenta protagonizó hace unos meses un vídeo de 'Diario Público’ que no tardó en hacerse viral en las redes sociales. En él, mostraba su faceta más personal donde confesaba que “planchar le relaja”: “Soy muy nerviosa y me paso horas casi todos los días planchando. Cuando llego de trabajar me concentra, me fijo un punto y plancho mi ropa y la de todo el mundo”, dijo.