Los meses de verano son sinónimo , entre otras muchas cosas, de temporada de conciertos y giras musicales . Los artistas patrios se echan a la carretera y recorren la geografía, mientras que algunas estrellas internacionales hacen también esperadas paradas en nuestro país. Entre los segundos, los recientes ejemplos de Taylor Swift o Bruce Springsteen, que dejaron alguna escena viral . Entre los primeros, destacan, por ejemplo, los Estopa , que este pasado fin de semana celebraron sus dos décadas y media de carrera musical con un multitudinario espectáculo en Madrid . De los miles de asistentes llama la atención uno en particular: José Manuel Albares, actual ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, que se encontró además con los hermanos Muñoz tras el concierto .

Más de cincuenta y cinco mil personas pudieron disfrutar el pasado sábado, en el estadio Civitas Metropolitano , sede del Atlético de Madrid, de David y José Muñoz, los dos componentes del mítico dúo de rumba catalana. Veinticinco años de trayectoria, consistentes en once álbumes de estudio, más de cuatro millones de copias vendidas, un puñado de himnos que son historia de la música española y un destacado lugar en la cultura pop y el imaginario colectivo. Motivos más que suficientes para darse el lujo de homenajearse a sí mismos en una esperada gira que les seguirá llevando por distintos puntos del país en las próximas semanas.

La ocasión, como no podía ser de otra manera, contó con un amplio número de caras conocidas entre el público que compartieron en sus redes sociales lo mucho que disfrutaron de su rumba catalana. Uno de ellos fue el ministro Albares, fan confeso de Estopa desde sus inicios que, como otros nombres famosos, dejó constancia en el universo digital de su propia experiencia. Como muestra un vídeo publicado en el perfil oficial del político en la red TikTok, el cargo no solo se lo pasó bien en el concierto, escuchando a David y José desde las gradas del estadio. También pudo saludar y pasar un rato con los dos hermanos tras la actuación.

" Las canciones de Estopa me han acompañado en muchos momentos , como a tantas generaciones de españoles. Todas sus temas son grandes. Y, para mí, 'El del medio de Los Chichos', sublime", reza el texto que acompaña a la mencionada publicación. En ella se puede ver cómo los tres comparten tiempo juntos después del concierto, paseando juntos por el estadio, riéndose y abrazándose .

El vídeo recoge además un vacile de los Muñoz al socialista. Cuando se encuentran con él, se puede oír cómo bromean con respecto a la identidad de Albares, que él asegura tiene "cara de ministro de Exteriores". Es entonces cuando José, el pequeño de los dos hermanos le contesta: "No, no, de padre de C. Tangana", y todos estallan en carcajadas.