Shakira actualiza el estado de salud de su padre tras su ingreso en la UCI: "La lucha continúa"

La cantante siente devoción por su padre y así lo muestra en sus redes sociales. "Papá lindo has impulsado mis pasos, y has iluminado mi camino. Me has mostrado que la vida es abierta y profunda como un mar y así, le has dado sentido a la mía inundándola de tu alegría. Eres mi inspiración. Mi cómplice y todo. Mi mejor amigo. Te amo con todo mi ser", le escribía en 2021 con motivo de su 90 cumpleaños.