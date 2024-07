Miguel Ángel Muñoz, tras su visita en el hospital a Sergio Peris-Mencheta: "El mejor regalo"

Miguel Ángel Muñoz, que mantiene un estrecho vínculo de amistad con Sergio, se ha desplazado hasta Estados Unidos para acudir hasta el centro donde el último ha permanecido estas semanas. A través de sus redes sociales, el actor, que acaba de soplar las velas de su 41 cumpleaños, ha compartido unas imágenes desde el lugar, así como unas emotivas palabras dirigidas a Peris-Mencheta: " El mejor regalo de cumpleaños me lo hizo el titán, al que fui a visitar a 'City of Hope' en Los Ángeles donde lleva luchando contra la leucemia un montón de meses y estaba recuperándose de su recién trasplante de médula", ha comenzado escribiendo.

Tras recibir el alta hospitalaria, Sergio Peris-Mencheta ofrecía unas declaraciones a la Cadena SER donde explicaba cómo se encuentra tras someterse a su trasplante de médula: "Estoy tirando, la verdad. De esta fase no me hablaron antes y es una fase muy dura. Ya estoy en casa, pero pensaba que te mandaban a casa cuando ya estabas bien, y no", explicó. "Estás en casa, pero eres un señor de 150 años que se desplaza como puede con un cúmulo de náuseas, vómitos, fatiga, diarrea... Todo pasa por tu cuerpo en un espacio de una hora", concluyó sobre su estado de salud.