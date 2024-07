El consejo de María José Suárez tras su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi: "No estáis solas"

Por otro lado, existirían unos vídeos íntimos “que no puede pasar por alto” y de los que María José ha llegado a hablar con otra de las personas que ha tenido encuentros íntimos con Álvaro mientras ellos continuaban su relación: ''Valerí me dice a mí, 'hasta creo que vosotros os grababais practicando sexo' y yo pongo un 'no' y me dice 'él me enseñó un vídeo en el que se te veía a ti con él’. Yo le dije que me parecía una barbaridad porque no era consciente de que Álvaro me estuviese grabando en algún momento de nuestra relación. En el vídeo salgo yo con Álvaro, no se me ve la cabeza, me da detalles de cómo tengo mis partes'', aseguró.