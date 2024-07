Hijo de Eloísa, Fran se define como "un chico normal, un niño trabajador, común y corriente". Se dedica al sector de la hostelería y asegura que tiene en su abuela el mejor ejemplo a seguir. Su vínculo con Mayte es muy estrecho y así lo ha contado en el citado programa. "Mi abuela para mí lo es todo. Me he criado con ella. Me iba a comer de lunes a viernes con ella y me quedaba en su casa los sábados", ha contado el joven, que ha explicado que su entrada en prisión le dejó muy afectado. "Yo iba bien en los estudios, pero cuando mi abuela entra en prisión me desboco y me pierdo. Pierdo el rumbo por unos años".