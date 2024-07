Sara Carbonero ha generado varios titulares en los últimos días por los últimos contenidos que ha publicado en redes sociales. La periodista manchega mostraba hace unos días en Instagram una enigmática imagen desde la habitación de un hospital , que generó un cierto revuelo, reconociendo que las mañanas en este tipo de estancias "dan para mucho". Además, esta misma semana compartía un nuevo texto durante sus vacaciones en su tierra, reflexionando en profundidad sobre los momentos difíciles , y reconociendo que la vida no le está dando "mucha tregua" en los últimos tiempos. Y recientemente ha recibido un sentido mensaje de apoyo por ello: el de Amaia Montero .

Así ocurrió con el mencionado mensaje publicado desde el hospital, sin que ella confirmase el motivo de su estancia en el centro o si esta tenía que ver con el acompañamiento de algún familiar, como ocurrió la pasada primavera tras un bache de salud de su madre, Goyi Arévalo. Y días después, la de Corral de Almoguer, en Toledo, ha abordado en detalle las dificultades que ha afrontado recientemente al recopilar varias fotografías del tiempo que ha podido pasar con los suyos, hablando de dolor, de vulnerabilidad y de aprendizajes. De sus palabras, destacó la mención a los desafíos y dificultades que ha tenido que afrontar: "Gracias, vida, porque aunque estos años no me estás dando mucha tregua y me estás retando fuerte", admitía.