Terelu Campos habla de su economía: "Hago malabarismos para sobrevivir"

El pasado mes de junio algunos medios de comunicación se hicieron eco de una noticia en la que aseguraban que Terelu Campos había sido víctima de una estafa. Al parecer, según se comentó en aquel momento, la hija de María Teresa Campos había depositado "toda su confianza" en un exnovio que le habría estafado 50 mil euros, una cantidad que aseguraron había dejado a la presentadora "profundamente afectada". Fue Gema López, colaboradora del programa 'Espejo Público' y excompañera de Terelu quien explicó que la presentadora habría prestado ese dinero "de cara a un posible negocio" y que la jugada le había salido mal.

En pocas situaciones he tenido 50 mil euros en el banco

Sin embargo, este miércoles ha sido la propia Terelu Campos quien se ha convertido en la protagonista en la actualidad por posar en la portada de la revista Lecturas. Además de hablar del embarazo de su hija Alejandra Rubio, que la convertirá en abuela el próximo mes de diciembre, la presentadora ha aclarado cuál es realmente su situación económica.

La hija de María Teresa Campos ha comenzado diciendo que no es verdad la información que se hizo pública y que en ella "en muy pocas situaciones" ha tenido 50 mil euros en el banco. "Alguien me debe un dinero que no sobrepasa muchos los diez mil euros", ha aclarado sobre esa información que se publicó hace unas semanas.

La verdadera situación económica de Terelu Campos

La presentadora ha recibido muchas críticas porque, según el público y los colaboradores de televisión, siempre ha tenido "muchos gastos", como chófer o servicio en casa. Ante estos comentarios, Terelu explica que tiene "una persona de servicio" y que ese es el lujo que se permite. "Me da miedo sentirme desvalida, estar sola y que me pase algo de salud", ha comentado.

Aunque dice que no está arruinada, la hija de María Teresa Campos ha dicho el dinero que tiene es para vivir. "Vendí la casa y vino el declive de mi madre, lo que me llevé se fue en el bienestar de mi madre. Me fui de 'Sálvame' con una mano delante y otra detrás y hago malabarismos para sobrevivir", ha aclarado sobre su verdadera situación económica.

También ha explicado en las páginas del medio citado que su hija Alejandra es una mujer que nunca le ha pedido dinero ni para pagar el alquiler. "Mi hija toma sus decisiones, lleva años viviendo de lo que gana. No me ha pedido un duro para un alquiler en la puñetera vida, pero aunque lo hubiera pedido... no habría pasado nada. Es más, cuando he tenido algún problema, mi hija me ha dicho: 'Mamá, si necesitas algo, dime'", han sido las palabras de Terelu.