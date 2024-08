Adrián Lastra, operado dos veces tras sufrir un grave accidente de moto: "Tuve mucha suerte"

Fue el martes cuando sucedió todo. Aunque no ha querido dar detalles sobre cómo sucedió el mismo, Lastra sí ha explicado, en un largo texto publicado en su perfil de Instagram, que ha sido afortunado respecto de lo que hubiese podido llegar a pasar , y que su excepcional forma física ha ayudado también. "Bueno, entre suerte y que estoy fuerte también…. Jajaja", ha bromeado, para intentar tranquilizar a su parroquia de casi medio millón de seguidores, a los que ha informado de todo para evitar que se filtrase "de cualquier manera" a los medios de comunicación.

El intérprete y exconcursante de 'Bailando con las estrellas', ha tenido que ser operado de urgencia en dos ocasiones desde que el incidente se produjera, llegando el equipo médico a plantearse el tener que practicar alguna amputación , cosa que finalmente no ha tenido que ocurrir. Se le practicó una cirugía plástica en la mano izquierda , en los dedo índice y anular, con la última falange corriendo el mencionado riesgo de amputación, pero finalmente siendo salvada. Además, se la tuvo que operar también del pie izquierd o, donde presentaba una fractura abierta con luxación del metatarso del meñique "con ese regalito que veis en la foto de las agujas por fuera ", ha comentado.

Para concluir, Adrián ha querido sincerarse públicamente con respecto a las lecciones que extrae de su accidente. Dos han sido las principales conclusiones que saca de todo esto. "Lo primero, Adri, estás bien, no te preocupes". Y, además y especialmente que, "en un susto se te puede ir todo a la mierda, para que me esté preocupando muchas veces de absurdeces", ha confesado el actor. Para concluir, además, ha añadido que no puede terminar la gira de 'Medusa', la obra de teatro que actualmente estaba representando, pero sí estará listo para estrenar el musical de 'Grease' a finales de septiembre en Madrid. "¡Que sigamos bailando la vida aunque yo de momento sea cojeando!", ha añadido, tirando de humor.