Vicky Martín Berrocal posa junto a Gerard Butler durante sus vacaciones en Ibiza: "Love you"

Ha sido entre las fotografías compartidas donde se ha colado una que no ha tardado en llamar la atención de todos y es que además de algunos de los rostros que ya aparecían en las anteriores, se ha unido a ellos el de Gerard Butler , con quien Berrocal habría coincidido en la zona de hamacas del chiringuito ‘Casa Jondal’ . El lugar, propiedad del chef Rafa Zafra y su socio Ricardo Acquista, se ha convertido en un ‘must’ para otros internacionales como Mick Jagger, Messi, Jeff Bezos o Leonardo DiCaprio que durante su estancia han acudido a disfrutar de uno de sus manjares, en el caso de Vicky, una pasta con caviar de 120 euros.

Posteriormente, la actriz ha reposteado la misma imagen en la que aparece junto al de ‘Un ciudadano ejemplar’ en sus historias temporales: “ Love you, Gerard Butler. Qué maravilla tú ”, ha escrito en la instantánea en la que posan sonrientes, además del actor y ella, su hermana Rocío y María Juncadella.

Además de los miles de ‘me gusta’ que el post ya acumula en las redes sociales, también son cientos los comentarios de los usuarios que no han tardado en mostrar su sorpresa por el encuentro entre ambos: "¡Qué suerte tienes Vicky! Ibiza ya es un paraíso, pero encontrarse con Gerard Butler y hacerse una foto con él es como un sueño hecho realidad”, “Me encantáis pero esta vez me gusta más el que sale con vosotras” o “Pero que me da un desmayo, con mi actor preferido. ¿Es tan majo como aparenta?", son algunos de ellos y que reflejan la curiosidad que el instante ha provocado entre los seguidores de la empresaria.