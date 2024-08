La madre de Javier Santos, hijo ilegítimo de Julio Iglesias, se recupera tras su ingreso en la UCI: "Pensaban que me moría"

Afortunadamente, la evolución ha sido positiva y poco a poco, María Edite se está recuperando. Aún permanece en el centro médico, pero cree que le darán el alta en los próximos días. Todavía tiene una gran lucha por delante y no piensa dejar a su hijo Javier solo hasta que no se reconozca legalmente que es hijo de Julio Iglesias. "No me voy a morir hasta que se haga justicia, que ese hijo de Satanás, Julio Iglesias, sigue sin reconocer a mi hijo. Si la vida es un suspiro, entiendo porqué lo hace. Llevo toda la vida luchando y seguimos. Mi hijo también y pronto habrá noticias", ha dicho durante una breve charla telefónica.