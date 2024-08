Naia, la hija de Aitor Ocio y Laura Sánchez, concede su primera entrevista: "No quiero vivir del nombre de mi padre"

La joven ha contado que su padre nunca le obligó a jugar al fútbol y que siempre le ha hecho probar diferentes deportes. Sin embargo, llegó un momento en el que le dijo: 'Papá, quiero jugar el fútbol'. "Disfrutaba jugar con mis primos y ya quise empezar yo en un equipo. No me arrepiento de esa decisión y nunca lo haré", ha asegurado sobre el comienzo de su carrera. Juntos han viajado recientemente a Estados Unidos para que Naia comenzase a jugar en su nuevo equipo , el UConn Women´s Soccer de la liga universitaria.

"Aquí hay mucha más intensidad. Hay cambios ilimitados, no tienes que dosificar esfuerzos y eso hace que la intensidad sea mayor", ha contado. "Tema profesionalidad, me impresionó cuando vine a hacer la visita y me sigue impresionando cada día y eso que estoy en las instalaciones día sí y día también. Tenemos todos los medios, nos proporcionan todos los recursos y dudo que haya clubes profesionales en Europa que tengan estos recursos. Estoy muy agradecida", ha contado la hija de Laura Sánchez.