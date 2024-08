“Ha sido poquito tiempo pero un tiempo bastante intenso. Os quería dar las gracias a todos los que seguís comentando. De corazón, se agradece mucho”, ha explicado con unas palabras dirigidas a los que le siguen y están pasando por “una mala racha” o necesitaban “un cambio en su vida”. Es por ello que, como creador de contenido, ha reconocido que es lo que “más ilusión” le está haciendo del proceso ya que siente que lo que está haciendo es “ciertamente útil”: “La verdad es que yo no es que sea un súper ejemplo para nada ni sea el aquí Mr. Gimnasio, ya sabéis un poco la vida que he llevado, pero de verdad que me hace muy feliz y sentirme muy orgulloso que el contenido que estoy haciendo pueda ayudar aunque sea un 1% a algunos de los que estáis viendo estos vídeos”, ha confesado.