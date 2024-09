“Me cuido y también tengo kilo arriba, kilo abajo, pero no me guío por las opiniones. Tengo el cuerpo que tengo y, dentro de mis límites”, comenzaba sincerándose. “No voy a ser nunca Gisele Bündchen, principalmente porque me faltan unos cuantos metros de altura y no tengo ni su cara ni su pelo, pero tengo otras cosas que ella no tiene. Ya averiguaré el qué, pero tengo cosas que ella no tiene y uno tiene que ser consciente y, sobre todo, estar bien con su cuerpo”, sentenciaba entonces con sus palabras.