Isa Pantoja, operada de urgencia días después de ser diagnosticada de gases

Fue el pasado domingo cuando la abogada de veintiocho años se decidió por acudir a un centro médico al no remitir el padecimiento que sufría en el abdomen. "Me levanté con un dolor abdominal horroroso. Fue a más. Me dolía la boca del estómago, el estómago, y luego se me fue a toda la tripa", explicaba a sus más de setecientos mil seguidores en Instagram la exconcursante de 'Supervivientes' con respecto a su estado de salud en las horas previas. Isa se asustó "un montón" y, antes de tomar ningún medicamento por su cuenta, decidió ir al hospital.