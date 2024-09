Ana Moya muestra su "desacuerdo" con el plan de estudio de los colegios: "Si yo ejerciera a día de hoy..."

El comienzo de septiembre no ha podido ser más diferente para la influencer Ana Moya. La joven, que se casaba a finales del pasado mes de junio con Diego Conde, ha cambiado radicalmente su vida en los últimos quince días. Tras su paso por el altar, su ya marido fichaba por el Villarreal, por lo que la joven decidía seguir el sueño de su compañero de vida y mudarse a la costa valenciana. "Como muchos sabéis, Diego ha fichado por el Villarreal. La noticia costó muchísimo asimilarla, muchas lágrimas, miedos, cambios… No fueron días fáciles ya que la vida de nuestra familia daría un giro muy grande. Desde que me volví a España a vivir en 2015 no me había movido de Madrid, mis mismos amigos, mismo cole de Mateo, mi trabajo, mi casa comprada hace unos años…", comenzó diciendo.