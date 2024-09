Paula Gonu, sobre su bisexualidad: "No me había planteado nunca una relación con una mujer"

Paula Gonu se ha sincerado acerca de su orientación sexual y ha confesado que desde pequeña se ha "fijado en chicos y chicas"

La influencer ha afirmado que nunca ha tenido que poner "etiquetas" porque en su familia “siempre se ha dado por hecho todo"

Paula Gonu dio sus primeros pasos en las redes sociales cuando tenía 22 años. Nueve después, a sus 31, se ha consolidado como una de las influencers más reconocidas a nivel nacional que en su cuenta de Instagram acumula casi dos millones de seguidores. Es con ellos con quienes comparte aspectos tanto de su vida profesional como de la personal, donde ha llegado a presentar de forma pública alguna de sus relaciones sentimentales, como la tan sonada y su posterior ruptura con Álex Chiner. Ahora, meses después de ser vinculada con la también creadora de contenido Lucía de la Puerta, se ha sincerado acerca de su orientación sexual.

Paula Gonu se sincera sobre las etiquetas en las relaciones sentimentales

Durante su intervención en el podcast The Bright Side de Nyx, Paula ha hablado sobre las creencias que el público ha tenido acerca de su sexualidad desde que comenzó en las redes sociales: ''Se me había catalogado tanto siempre de 'heterobásica', de estar con chicos, de ser el prototipo que le gusta a un chico... que yo no me había planteado nunca tener una relación con una mujer. Sí que me atraían y sabía que me podían gustar pero yo siempre estaba con ese rol'', se ha sincerado.

Aunque hasta que no ha llegado a “una edad un poco más adulta” no se ha permitido en su totalidad “descubrirse a sí misma por el rol de ‘soy hetero y siempre estoy con chicos’”, ha afirmado que desde su infancia ya se fijaba en personas tanto del sexo masculino como femenino: “Siempre me fijaba en las chicas así como en los chicos desde que tengo uso de razón, lo que pasa es que a lo mejor yo no he necesitado tanto el ponerme una etiqueta”, ha explicado.

La razón por la que se ha mantenido alejada de catalogar sus relaciones ha sido gracias a su círculo más íntimo, en el que “no ha hecho falta, siempre se ha dado por hecho todo y así lo ha vivido y le han educado”: “Tengo en mi familia gente del colectivo y entonces yo nunca lo he visto nada extraño o nada como para yo tener que tener una conversación con mis padres o con alguien y decir: ‘pasa esto’”, ha continuado señalando.