Miri Pérez se sincera sobre el problema de salud que sufre desde hace siete meses: "No tengo la regla"

Ahora, ha sido Miri la que ha desvelado que desde entonces, padece amenorrea , o lo que es lo mismo, la ausencia de la menstruación. " Desde febrero no tengo la regla . La última regla que me vino fue justo antes de Supervivientes y lo estoy sufriendo mucho", ha confesado a través de sus redes sociales.

En el mismo lugar, la cocinera ha explicando que ha tenido que recurrir a la ayuda de los médicos porque “lo está pasando mal” y son varios los síntomas que está experimentando: "Cuando una mujer no tiene la regla durante tanto tiempo retenemos muchísimos líquidos. A mí se me hincha muchísimo la cara, los párpados sobre todo. Mi cuerpo no es el que solía ser. Más que mi cuerpo, es mi cara", se ha sincerado en el vídeo acerca de la secuela a la que hace frente desde hace siete meses.