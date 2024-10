Erik habría mandado una carta a su primo Andy Cano a finales de los años 80 para contarle los abusos y el maltrato que recibía por parte de su padre, José Menéndez, el productor musical que tenía una fortuna de catorce millones de dólares. En esta carta, que ha aparecido tres décadas después, Erik cuenta que había estado tratando de evitar a su padre: "Tiene tanto sobrepeso que no soporto verlo. Nunca sé cuándo va a pasar y me está enloqueciendo... Cada noche me quedo despierto pensando que va a entrar. Necesito sacar eso de mi mente".