La presentadora ha comenzado explicado que el primer día que llegó al centro se puso a llorar porque se le estaba cayendo el pelo y no sabía el motivo. "Si tenéis dudas, preguntad. Esto no es publicidad. Lo estoy viviendo y me parece importantísimo contarlo porque hay mucha gente con problemas capilares", ha explicado sobre los motivos que la han llevado a hacerlo público a través de sus redes sociales.