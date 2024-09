La duda de Toñi Moreno sobre la educación de su hija Lola, de 4 años: "Me cuesta renunciar"

La llegada al mundo de su hija Lola marcaría un antes y un después en la vida de Toñi Moreno. Además del giro radical que supone tener un hijo, la presentadora lo hacía en solitario, algo de lo que ha hablado en muchas ocasiones para reivindicar que no todo es color de rosas. "He empezado a perdonarme a mí misma. Tenemos un nivel de exigencia las madres y los padres a unos niveles que yo creo que lo primero que tienes que aprender es a perdonarte. No llegas a todo, no vas a acertar siempre y tienes que perdonarte y luego relativizar y luego utilizar mucho el sentido del humor", dijo hace unos meses.