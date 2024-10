Eva González habla de cómo vivió Sara Carbonero su enfermedad"Sola y callada"

Sara Carbonero habla por primera vez de su cáncer abiertamente: "Creía que si no lo nombraba no sería realidad"

La periodista dio un emotivo discurso en la gala ELLExHope que se celebró la pasada noche en el Palacio de Santoña de Madrid

Eva González, que fue maestra de ceremonias, y Raquel Perera, íntima amiga de Sara, le rindieron un homenaje públicamente antes de entregarle el Premio a la Valentía

Sara Carbonero recibía en la noche de este jueves el Premio a la Valentía en la gala ELLExHope. Seis años después de ser diagnosticada de cáncer, la periodista se subía al escenario de la cuarta edición de estos premios para hablar abiertamente y por primera vez de su enfermedad. Sara ha comenzado diciendo que no ha sido "nada fácil" para ella tomar la decisión de recoger ese premio y no por lo que significa, que le encanta, sino por hablar "a corazón abierto y públicamente" de lo que ha supuesto para ella y para su familia el cáncer. "Una palabra de la que he huido durante años y a la que no me gustaba hacer referencia porque creía que, si no la nombraba, no sería una realidad. Me ha costado tiempo aceptar que esto es una carrera de fondo, que yo voy a ser siempre una paciente oncológica y que conviviré con la incertidumbre, he aprendido a abrazarla", ha dicho, tal y como puedes ver en este vídeo.

Sara ha hecho "un gran trabajo personal" en estos años y se ha dado cuenta de que en esta travesía, "a lo largo de este desierto", se hace mejor acompañada. "Hay que normalizar el cáncer, que mostrarnos vulnerables no es malo, nadie es perfecto ni lo pretendemos. Estoy aquí para mandar un mensaje de aliento para todas las personas que estén conviviendo - porque no me gusta nada los términos bélicos (batallar y así) - con esta cruel enfermedad", continuó diciendo.

Cuando le diagnosticaron el cáncer en 2019, Carbonero se quedó en "shock" porque tenía 35 años y era una mujer con una vida sana, por eso contactó con diez mujeres que no conocía de nada y que ya habían atravesado el camino que ella tenía que empezar entonces. Un apoyo importante fue y sigue siendo su familia, con una mención especial a su madre y a su hermana, que son las personas "que más han sufrido" con ella. También en este discurso mencionó a Raquel Perera y a Isabel Jiménez, dos de sus grandes amigas que la han acompañado en esta noche especial.

Eva González y Raquel Perera homenajean a Sara Carbonero tras hablar de su enfermedad

La presentadora ha querido darle las gracias públicamente "por toda la valentía" que ha demostrado en todo este tiempo. "Por haber aguantado estar callada porque no es fácil vivirlo sola. Sola me refiero a cuando uno tiene una vida pública y todo el mundo quiere saber. Has sido valiente hasta el extremo, y que te quiero mucho", decía Eva González, provocando las lágrimas de la periodista.

Raquel Perera, encargada de darle el premio, ha contado que su amiga es "dulce, sensata, inteligente, responsable y mágica". "Yo siempre digo que es una mujer de belleza reversible por es tan guapa por dentro como por fuera. Y no, no es perfecta, aunque lo parezca. Me ha tocado darle mi opinión en cosas que no quería escuchar, pero que necesitaba saber. La quiero, la respeto, la cuido y a veces también la regaño, pero de eso se trata la amistad. Para mí es un orgullo entregar este premio a la mujer con los ojos de gata más bonitos del planeta, y no solo por su color, sino por su mirada, cada vez más cristalina y por ver el renacimiento en ellos cada vez que la miro", ha dicho en su emotivo discurso.