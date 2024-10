El vestido de brillos con el que Sara Carbonero adelanta la Navidad: es cómodo y elegante

Cada look que Sara Carbonero comparte en sus redes sociales es analizado con lupa, porque la periodista tiene el don de saber combinar en perfecto equilibrio la comodidad con las tendencias y puntos de elegancia que elevan sus propuestas. Anoche la periodista estuvo en un local de moda de Madrid 'Los 33' celebrando el cumpleaños de una amiga y dejó en su cuenta de Instagram un álbum de fotos en el que mostró su look. Sara apostó por un vestido de manga larga que es cómodo, pero al mismo tiempo puede ser una gran idea de cara a las fiestas navideñas. Y es que un look festivo y de noche no tiene por qué sacrificar el confort.