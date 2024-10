Rafa Nadal ha anunciado este jueves su retirada definitiva del tenis profesional . En un emotivo vídeo que ha compartido en sus redes sociales, el deportista ha explicado que le ha costado mucho tomar la decisión, pero que finalmente se retira porque los dos últimos años han sido muy duros. "No he sido capaz de jugar con tantas limitaciones", ha confesado. El deportista ha explicado que, en esta vida, "todo tiene un principio y un final" y considera que es "el momento adecuado" para poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga "y mucho más exitosa de lo que jamás" se hubiera podido imaginar, tal y como ha expresado él mismo.

Rafa ha querido dejar claro que la familia siempre ha sido y será todo para él. De su madre ha comenzado diciendo que cree que ha hecho "todos los sacrificios que tenía que hacer" para que ellos siempre tuvieran todo. También a mencionado a Mery, su mujer, con la que lleva 19 años de relación. "Gracias por todo lo que has hecho. Creo que has sido mi compañera de viaje perfecta durante todos estos años de carrera. Volver a casa cada día y ver cómo está creciendo mi hijo ha sido una fuerza que realmente me ha mantenido vivo y con la energía necesaria para continuar", ha asegurado emocionado.