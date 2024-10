Hace exactamente tres años que José Luis Gil sufría un ictus . Conocido popularmente por sus papeles en 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina', la vida del actor daba entonces un giro de ciento ochenta grados y se alejaba completamente de los escenarios y de los sets de rodaje. Durante todo este tiempo, el intérprete ha estado muy cerca de los suyos y su familia ha sido la encargada de desvelar cómo se encontraba el actor en cada momento, como su hija Irene.

Hace justo un año, la hija del actor reaparecía en redes sociales junto a una imagen con su padre en donde desvelaba su entonces parte de salud. "Me preguntáis por mi padre, os lo agradezco en el alma, sentir tanto cariño es un honor. Es duro tener que hablar en su nombre, me gustaría que él pudiese responder a vuestros mensajes. No es así", comenzaba diciendo.