Lucía Villalón, tras la operación de riñón multiquístico de su hijo recién nacido: "No funciona nada"

El pasado lunes 21, el hijo recién nacido de Lucía Villalón y Gonzalo Melero pasaba por quirófano

Ahora ha sido la comunicadora el que ha dado el parte de salud del pequeño

Lucía Villalón anuncia que su hijo recién nacido pasará por quirófano: "Operan a Lucas"

Hace solo tres semanas que Lucía Villaón y el futbolista Gonzalo Melero daban la bienvenida al mundo a su segundo hijo en común, al que llamaron Lucas. Sin embargo, unos meses antes de nacer, la comunicadora se rompía públicamente en sus redes sociales en donde explicaba que su hijo nacería con un problema de salud, concretamente con un riñón multiquístico del que no sabrían mucho más hasta su llegada al mundo.

Veintiún días después del nacimiento del menor, el pequeño Lucas ya ha pasado por quirófano y ha sido su madre, Lucía Villalón la que ha desvelado cómo se encuentra su vástago. ¡Te contamos todos los detalles!

Así anunció Lucía el problema de salud de su segundo hijo

"Hay una especie de segunda cabeza en el riñón derecho y es multiquístico, no le va a funcionar. Va a tener que vivir con un solo riñón. El uréter del riñón malo se mete dentro de la vejiga y no debería estar colocado ahí. Eso es un drama. Habría que operarle a través de punción estando en mi barriga y que pudiera salir el pis y tener líquido amniótico", comenzaba diciendo en su cuenta personal.

En su primer embarazo, Villalón y su pareja tuvieron que hacer frente también a un duro golpe ya que su primogénito llegaría al mundo con un problema de salud. "A fuerte no nos gana nadie. Os cuento un poco lo que han sido las últimas semanas y lo que se nos viene. A mí me está costando muchísimo de cabeza, a veces siento que no aguanto más. Pero sí, sí que podemos con esto y con más. Voy a intentar no llorar. No ha pasado nada malo dentro de lo que ya veníamos sufriendo. Este tramo cada vez cuesta más, estoy agotada. La incertidumbre me está matando, psicológicamente estoy muy afectada", reflexionaba.

Además, la presentadora desvelaba que se trataba de un problema de salud que no podrían valorar más hasta que "no naciera" el hermano de su primer hijo: "Hasta que no nazca no se puede solucionar. Estoy pasando un final de embarazo bastante complicado, estoy con altibajos tremendos. Lloro muchísimo. Hay que compartir estas cosas también. A mí a ratos se me olvida que es por una buenísima causa, que viene un bebé maravilloso, pero a veces pierdo el norte. Estoy de los nervios en general".

El resultado de la operación

A media tarde de este 23 de octubre, Villalón ha reaparecido en redes sociales para desvelar cómo ha salido la operación de su segundo hijo: "El lunes operaron a Lucas del ureterocele y está bien. Una cosa menos. Ahora toca esperar a ver cómo evoluciona y si el riñón “bueno” mejora… el riñón “malo”, el multiquistico, no funciona absolutamente nada. El “bueno” aún no sabemos cuánto o cómo va a funcionar… lo que sí sabemos es que no está perfecto y que también viene con problemitas en el desarrollo… ahora toca seguir siendo fuertes, esperar, comfiar, ir haciendo pruebas y rezarle mucho a Dios para que ese riñón espabile y se ponga a trabajar. Y mientras tanto a ser positivos (aunque reconozco que a veces me cuesta demasiado…) y a disfrutar de esta cosa tan preciosa que tenemos… (que esto sí que no me cuesta).