Ricky Martin y sus hijos mayores posan con Kamala Harris en su cierre de campaña: "Clase de historia"

También Lady Gaga amenizó la velada y animó a votar a los demócratas al igual que William James Adams Jr. (más conocido como will.i.am), cantante y compositor de los Black Eyed Peas, que entonó una nueva canción dedicada a Harris: "Yes, she can". Un eslogan que hace un guiño al recordado 'Yes, we can' que Barack Obama utilizó en la campaña primaria presidencial de 2008.