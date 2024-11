Desaparece Chanel Banks, actriz de 'Gossip Girl', en Los Ángeles: "Algo no está bien"

El pasado 30 de octubre, Chanel Banks , que interpretó a Sawyer Bennet en la tercera temporada de la aclamada serie de ‘Gossip Girl’ , desaparecía en Los Ángeles sin dejar rastro. Después de dos semanas, su marido mantiene su decisión de no colaborar con la policía, razón por la que su prima, Danielle-Tori Singh, ha creado una página de GoFundMe con el objetivo de recaudar dinero para poder llevar a cabo la investigación privada que dé con el paradero de su familiar.

Su prima fue precisamente la última persona con la que la actriz se habría comunicado a través de un mensaje de texto el pasado mes de octubre, antes de su desaparición. Su familia al completo, sin embargo, comenzó a mostrar preocupación por su estado cuando transcurrieron cinco días sin noticias por su parte: "Son señales de alerta y alarma. No pasa más de 48 horas sin hablar conmigo o con su madre ... Esa niña es como una hermana mayor para mí", confesó la sobrina de Judy Singh, madre de Chanel, a ABC7 News.

Son estas dos últimas las que ahora han viajado desde Toronto hasta California para su búsqueda, a pesar de que la pareja de la desaparecida haya quitado las fotos repartidas por la ubicación y no coopere con las autoridades tras expresar que "ella no quiere que la encuentren".

Desde el estado norteamericano, Danielle ha lanzado la herramienta de recaudación en la que ha incluido una descripción con la que ofrece más detalles sobre el suceso: "Me veo en la obligación de hacer esto porque necesitamos contratar a un detective privado. El Departamento de Policía de Los Ángeles nos ha dicho que, como no hay señales de que su marido haya cometido delito alguno al retener información, no hay nada que puedan hacer hasta que tengan pruebas o una causa probable para arrestarlo y nosotros tenemos que pagar todo lo relacionado con hoteles, comida o gasolina", sentencia el escrito.