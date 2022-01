Ágatha Ruiz de la Prada, sobre Iñaki Urdangarín: "Todos los hombres son iguales, todas estamos con ella"

"En fin, todas estamos con ella en este momento y hay que ayudarla en estos momentos" , ha dicho Ágatha haciendo referencia a la infanta Cristina, que por el momento no se ha dejado ver públicamente y las únicas declaraciones que ha dado han sido a través de un comunicado conjunto con su ex.

En sus últimas palabras, tras asegurar que está "feliz", la diseñadora ha apostillado que "todos los hombres son iguales, todos" y no ha querido hacer mención pública a si tiene una nueva ilusión, tal y como se ha dicho. "Bueno, eso dicen… Yo no he dicho nada. Yo estoy bien, contenta", declaraba.