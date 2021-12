"Tenía miedo de que te abrieras, porque he visto tu espíritu aplastado, tu salud mental destrozada, tu alma en un dolor inimaginable. A veces me pregunto cuánto puede soportar un cuerpo, una mente. No quiero perderte", añade sincera reconociendo lo "orgullosa" que se siente después de que su marido haya decidido "hablar" en un momento en el que ha habido cabida para todo tipo de "chismes conspiraciones y todo tipo de MALDITAS OPINIONES".

"No importa lo que me pase. No importa lo que sufra. Si gano o pierdo, lo que sea. Cualquier cosa. Nadie me puede quitar la alegría y el amor que me has dado, Hilaria. Son tiempos difíciles. El mundo está ahogado por los vapores del odio. Pero me has dado una razón para vivir. Nuestra vida con nuestra familia es todo lo que me importa. Nada más. Te lo debo a ti", ha querido responder asimismo el interprete en otro post, en el que aparece abrazado a uno de sus hijos.