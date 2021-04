Ana Guerra preocupa a sus seguidores tras acudir al hospital por un fuerte dolor de espalda: "No os asustéis"

Ana Guerra ha tenido que interrumpir su agenda para realizar una visita al hospital . La finalista de ‘Operación Triunfo’ acudía al centro hospitalario este jueves por un fuerte dolor de espalda que persiste desde hace tiempo. Aunque la cantante ha señalado que no se trata de nada ‘grave’, sus seguidores han mostrado una gran preocupación por su estado de salud, algo por lo que ella misma ha querido explicar todo al detalle a través de sus redes, donde ha publicado su paso por el hospital para hacerse pruebas radiodiagnósitcas. También ha relatado cuál es el síndrome que padece y ha querido agradecer su trabajo al personal sanitario, que la han ayudado a superar su "claustrofobia".

La artista, que recientemente explicaba cuál era su verdadera relación con Dani Rovira tras su ruptura con Miguel Ángel Muñoz, ha querido aprovechar la ocasión para agradecer y ensalzar la figura del personal sanitario, que después de más de un año en pandemia, continúa trabajando con la misma ilusión y ganas que el primer día. “Hoy he tenido que ir al hospital a hacerme una resonancia por un dolor continuo en la espalda (no es nada importante, no os asustéis)”, explica a través de sus stories de Instagram. “Quiero, desde aquí, felicitar a todo el personal sanitario, porque después de tanto tiempo en primera línea de batalla luchando contra este maldito virus que ha dado la vuelta a nuestras vidas, hoy siguen con las mismas ganas, la misma fuerza y, sobre todo, la misma sonrisa esperanzadora, cálida y amble que te transmite que todo va a ir bien”, añade.