Tras su confesión, parece que el guionista ha recibido el apoyo de miles personas que han pasado por situaciones similares, y este lunes quiso aconsejar a sus seguidores tras observar en gran parte de estos mensajes un patrón que se repite: “Muchos de esos mensajes dicen una cosa que me llama la atención: ‘Yo he estado mal, pero la verdad es que no he llegado hasta tu punto ”, subrayaba Martín.

"No es una competición, tío. ¿Qué quiero decir? Si estás mal, estás mal, no esperes a estar en el punto de alguien que tu consideras que ha estado peor para preocuparte", aconsejaba el monologuista no restar importancia a lo que se padece. “Puede que esta apreciación sea absurda, pero si estás mal, estás mal. Puedes empezar a tomar medidas. No digas: 'Como yo no he estado ingresado, no estoy tan....'. No, esto no es un campeonato en el que rebajo lo mío porque otro ha estado peor. Tu umbral es tuyo y si estás mal, coméntalo. No es menos. Igual es absurdo, pero yo lo comparto por si sirve", no sabía hasta qué punto ayudaría con su reflexión.