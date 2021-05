Candela Peña recibe amenazas de muerte contra su hijo

Tras denunciar públicamente estas amenazas de muerte, la actriz escribía un pequeño comunicado en el que, además de desear al resto de sus seguidores una “feliz noche”, aseguraba que esto, “lamentablemente, es un ejemplo para demostrar que no ha nacido quién apague nuestra camino” porque Candela Peña considera que la luz va en cada persona. “Quién no tenga que se apague solo. No más maltrato, violencia, agresión y amenazas. Gracias y fin al espacio a la basura” , terminaba pidiendo.

La lucha de Candela Peña entre la maternidad y su profesión

En el año 2013 recogió su tercer Goya y explicó que no había sido un camino de rosas los años anteriores. “Hace tres años que no trabajaba. En estos tres años he visto morir a mi padre en un hospital público donde no había mantas para taparle y le tenía que llevar el agua. En estos tres años ha nacido un hijo de mis entrañas y no sé qué educación le espera. En estos tres años he visto gente sin trabajo que se mata por no tener casas. Esta alegría no me la amarga nadie. Os pido trabajo, tengo un niño que alimentar”, confesó ante las miles de personas que estaban pendientes de sus palabras.