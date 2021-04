Carlos Bardem sugiere al Gobierno que anteponga en la vacunación a actores y actrices: "Nunca se considera esencial la cultura"

La industria audiovisual se ha blindado ante el coronavirus con un protocolo exhaustivo de seguridad inédito para otras profesiones. Las productoras han invertido una gran cantidad de dinero en equipos de protección, personal especializado, pruebas serológicas, PCR y más mecanismos para salvaguardar a sus trabajadores. Son conscientes de que un positivo en pleno rodaje elevaría mucho más el coste y no quieren que la pandemia paralice sus proyectos. Carlos Bardem conoce de buena mano todas las medidas adoptadas desde que se estallara esta crisis sanitaria. ‘Madres’, ‘Relatos con-fin-ados’ o ‘Maricón perdido’ son algunos de los trabajos que ha aceptado en este último y trágico año. Razones que le habrían empujado a sugerir al Gobierno que consideren a los actores y actrices un grupo de prioridad para la vacunación contra el COVID-19 .

Estas sugerencias se volvían virales en tan solo unos minutos y los usuarios no tardaban en responder a Carlos. “Puestos a vacunar, después de sanitarios y profesores, vacunaba antes a cajeras y reponedores de supermercados, y a otros muchos trabajadores que están en contacto diario con mucha gente y que han sido fundamentales durante la pandemia”, opinaba uno. “Creo que porque seáis actores no deberíais ser más que nadie, lo suyo es cuando os toque como a los demás. Los empleados de supermercados fueron esenciales para que todos comiéramos y no por ello los han vacunado. Por otro lado las vacunas llegan despacio”, reprochaba otro. También ha contado con el apoyo de compañeros de profesión, como Itziar Castro, que apuntaba que en Broadway (Nueva York) están vacunando a sus trabajadores.