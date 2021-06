Carmen Lomana, rotunda con Ágatha Ruiz de la Prada: "Es lo más arrogante y soberbio que conozco"

Pese a que Luis Gasset afirme que “le daría mi médula” a Ágatha Ruiz de la Prada si le pasase algo, la última entrevista de la diseñadora ha dejado muy claro que su historia de amor no habría acabado en tan buenos términos como deja entrever públicamente. La empresaria se ha despachado a gusto contra el empresario desvelando, entre otros detalles, que no era un hombre que pudiese considerar “superapasionado”; y que, para colmo, se había dado cuenta de que dejó de estar cansado, como se sentía cuando estaba con ella, “para salir con todas mis amigas”, algo que no le había sentado nada bien. Unas inesperadas confesiones en las que ha subrayado que el ejecutivo no es el perfil de persona en la que se suele fijar, ya que es “un poquillo pijo” y ella “casi que prefiero a uno de Parla”.