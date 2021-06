Luis Gasset, tras su ruptura con Ágatha Ruiz de la Prada: "Le daría mi médula si le pasara algo"

“Él no estaba todo lo enamorado que a mí me hubiese gustado”. Este fue, en palabras de Ágatha Ruiz de la Prada , el motivo por el que se animó a tomar la decisión de romper su relación con Luis Gasset . Tras casi un año de amor , la diseñadora y el empresario ponían punto y final a su historia y este aseguraba que “segundas partes nunca fueron buenas”, eliminando cualquier posible reconciliación entre ellos en el terreno sentimental, ya que siempre han dicho alto y claro que tienen una buena relación.

Semanas después de aquella triste noticia, el periodista Jiménez Losantos aseguraba que la diseñadora había retomando su relación con Luis Miguel Rodríguez 'El Chatarrero’ . Según Federico, coincidió con la supuesta pareja el pasado fin de semana en una boda y estaban juntos, algo que Ágatha Ruiz de la Prada no ha tardado en desmentir, tal y como puedes ver en este vídeo:

Ágatha confirmaba seguir soltera y no contempla posibilidad de retomar su relación con Luismi Rodríguez. “ Él es una persona genial para ser mi amiga, pero yo no sé si para lo demás . Bueno, sí lo sé, le conozco muy bien. Así que nada”, aseguraba.

Las palabras de Luis Gasset a Ágatha Ruiz de la Prada tras su ruptura

Ante la supuesta reconciliación que anunció Jiménez Losantos, los periodista preguntaron al ex de la diseñadora qué le había parecido. “No, de verdad que no tengo ni idea. Yo me llevo fenomenal con Ágatha, ¿eh?”, respondió el empresario, tal y como puedes ver en el vídeo de apertura de esta noticia.